İzmir-Çeşme Otoyolu’nda yanan araçtaki alevlerin ormana sıçraması ile çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

İzmir Çeşme-Otoyolu’nun 20. kilometresinde saat 13.15 civarında bir aracın alev alması sonrası yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Çeşme yönü trafiğe kapatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 9 uçak ve 3’ü Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 12 helikopterin müdahale ettiği yangında arazözler ve polis ekiplerine ait TOMA araçları da görev yapıyor.