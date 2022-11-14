İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 00.45 sıralarında Çaltılıdere Mahallesi İzmir-Çanakkale yolu üzerinde durdurdukları bir araçta 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan E.E. ve U.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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