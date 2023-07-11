İzmir’in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan’ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 şüpheli gözaltında

Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. Olayın ise alacak verecek mevzusundan kaynaklı bir anlaşmazlık yüzünden meydana geldiği öne sürüldü.