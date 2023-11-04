AK Parti İzmir Gençlik Kolları, son günlerde Gazze’de yaşanan İsrail saldırılarına ve Filistin halkının acılarına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlara İzmirli vatandaşlar da alkışlarıyla destek verirken, protestonun AK Gençlik olarak 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiği bildirildi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı, İsrail’in Filistin’de 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırıları kınamak, Gazze halkının acılarına dikkat çekmek için ’Filistin Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde buluşan AK Partili gençler, cadde boyunca yürüyerek Filistin’e destek sloganları attı. Gençlerin sloganlarına İzmirli vatandaşlar da alkışlarla destek verirken protestonun AK Gençlik olarak 81 ilde eş zamanlı gerçekleştiği bildirildi. Yürüyüşün sonunda ise AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak basın açıklaması yaptı.

"İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır"

Konuşmasında İsrail’in özelikle sivil halka yönelik saldırılarının bulunduğu, bu bakımdan insan haklarının da hiçe sayıldığını söyleyen Taslak, "İsrail 7 Ekimden bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır. Gazze’deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim Israil’in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş hatta kimileri Israil’e destek için sıraya gelmiştir. Saldırılarının ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunulan, sükûnete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan; bunun dışında aranan her yolun ve hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisine hatırlatılan İsrail, ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir" dedi.

"Gençler, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri protestolardan da söz eden Recep Tayyip Taslak, "AK Gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara "SayStop" demek adına geçtiğimiz Cuma günü Starbucks markasının İsrail’e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş, AK Parti Gençlik Kolları olarak SayStop demiş ve işgalci Israil’in masum kanına doymayan alçak saldınları son buluncaya kadar SayStop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugünde, burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak; Bugün ’Gazze’de soykırıma dur de’, ’Bugün Gazze’deki vahşete dur de’, ’Bugün Gazze’deki zulme dur de’, ’Bugün Gazze’de yaşanan insanlık suçlarına dur de’, ’Bugün Israil’e dur de’ diyerek haykırıyoruz ve SayStop demeye devam ediyoruz. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze’de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz; Bugün Anadolu’nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze’de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte, bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır" açıklamasında bulundu.