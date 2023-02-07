MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenenler için ortak çalışmalar yaptıklarını ve depremzedelere gerekli ihtiyaçların ilk etapta gönderildiğini açıkladı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenenler için ortak çalışmalar yaptıklarını ve depremzedelere gerekli ihtiyaçların ilk etapta gönderildiğini açıkladı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için MHP İzmir İl Başkanlığı’nda bugün öğle saatlerinde toplantı gerçekleştirdi. Yapılan bu toplantıda açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, depremzedelere yardım etmek için ortak hareket ettiklerini ve şu anda acil olan ihtiyaçları tırlar ile gönderdiklerini ifade ettiler. Yaşanan bu hadiseye hassasiyetle yaklaşılmasını dile getiren Şahin, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, çok büyük alana yayılmış bir olay. Burada herkese iş düşüyor. Herkesin mutlaka yapabileceği bir şeyler vardır. Dün bir tır hazır gıda yiyeceğini yola çıkardık. Akşam Aliağa Belediyemizden iki tır yola çıktı. Bugün saat 13.00’te ise bir tır battaniye, ısıtıcı ve kıyafetten oluşan bir tırımız daha yola çıktı. Akşam da karışık ihtiyaç malzemelerinden oluşan tır yola çıkacak. Başkanlık olarak her gün bir tır depremzedelere yardım götürmesi için yola çıkarmayı planlıyoruz. Hava çok soğuk ve deprem çok yaygın bir bölgeye yayılmış durumda, milletimizden bu hadiseye hassasiyetle yaklaşmasını rica ediyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda depremden etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar konusunda önemli açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Asrın felaketiyle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

“Üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz

Sürekli, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Başımız sağ olsun. Asrın felaketi gerçekleşti. Allah beterinden korusun. Çok geniş alana yayılan ve şiddetli bir doğal afetle karşı karşıyayız. 13.5 milyon vatandaşımızı etkileyen bir olay. Bizlerde yerelde üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Dün ve bugün burada bir koordinasyon toplantısı yaptık. Bu arada da yardımlarımızda yola çıktı. Gerekli yardımları da toplamaya başladık. Kendi teşkilatlarımızı koordine ettik. Her ilçede afet yardım ekipleri oluşturduk. Belediyemiz kaymakamlıklarımızla birlikte çalışarak yardımları yerlerine ulaştırıyor. Buradaki tüm çalışmalar İzmir Valiliği ve AFAD öncülüğünde oluyor. Onlarla birlikte koordine edip yine onların talimatıyla hareket ediyoruz. Menemen Belediyesinden bir, Kiraz Belediyesinden iki tır dün yola çıktı. AK Parti İl ve Urla Teşkilatı dün akşam bir tır yola çıkardı. İnşallah kısa sürede Hatay’a yardımlar ulaşacak. Bugün altı tır daha yollamayı planlıyoruz. Her gün en az bir tır daha göndereceğiz” şeklinde konuştu.