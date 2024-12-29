İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi zorlu bir yılı geride bırakıyor. Bir yıl içinde 27 bin 600 olaya müdahale eden İtfaiye Daire Başkanlığı, mesaisinin büyük bölümünü yangınlarla mücadeleye ayırdı. 2024’te çıkan 16 bin yangının 7 bin 200’ü ise sigaradan kaynaklandı. Kurtarma operasyonlarından yurttaşların parmağından çıkmayan yüzüklerin kesilmesine kadar pek çok olaya müdahale eden itfaiye personeli, ocak üzerinde unutulan yemekler nedeniyle çıkan çok sayıda yangın ihbarına da yetişti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında yangınların yanı sıra su baskınları, hayvan kurtarma, trafik kazası, kapı açma, asansörde mahsur kalanları kurtarma, yurttaşların parmağından çıkaramadıkları yüzükleri kesme gibi yıl içerisinde 27 bin 600 olaya müdahale etti. Bunların içinde 16 bin vaka ile ilk sırayı yangınlar aldı.

16 BİN YANGININ BİLANÇOSU 40 CAN

Çıkan 16 bin yangının 7 bin 200’ü sigara kaynaklı yangınlar olarak kayıtlara geçti. 3 bin 600 yangın ise dikkatsizce yakılan ateş ve mangal nedeniyle çıktı. Yangınlarda 40 kişi hayatını kaybetti. Yine 6 bin 500’ü kümes hayvanı olmak üzere toplam 7 bin hayvan can verdi. Yangınlardan dolayı 4,5 milyar TL zarar oluştu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yine bu yıl içerisinde 12 bin kurtarma çalışmasına katıldı.

3 bin 500 kurtarma operasyonunun başrolünde bir yerlerde mahsur kalan kediler vardı. Çeşitli nedenlerle evinde kapalı kalan 891 kişiyi çıkarmak için adreslerine giden ekipler, 651 kez asansörden kurtarma, 134 kez de yurttaşların parmağında kalan yüzüğü kesmek için seferber oldu. İzmir’de farklı nedenlerden dolayı da çok sayıda yangın çıktı. Toplam 3 bin 32 yapıyı etkileyen yangınların 85’i ocak üstünde unutulan yemeklerden kaynaklandı. Bu yıl çıkan yangınlarda 565 iş yeri yandı.

Yangınların çoğu insan kaynaklı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, 2024 yılında yangınlar açısından büyük sınavlar verdiklerini hatırlatarak, “Bu yangınlar hepimizin canını yaktı. Oluşan tahribatı Büyükşehir Belediyesi olarak gidermeye çalışıyoruz. Hepimiz sahadaydık. 1 Haziran ile neredeyse Eylül ayı sonuna kadar yangınlar hiç bitmedi. Bu yangınların çıkış sebebinin büyük bir bölümü ise insan kaynaklı” dedi.

Gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceğiz

En fazla kırsal alanlarda çıkan yangınların can yaktığını ifade eden Yaşar Korkmaz, “Bu yıl çıkan yangınlarda 40 kişi hayatını kaybederken, 195 yurttaşımız ve 23 itfaiye personeli yaralandı. Bu yangınlar için ‘oldu, bitti’ diye düşünmüyoruz. 2025’e güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Kırsal alanlara desteğimizi artıracak, gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bu alanlarda yaşayanların yangınla mücadele konusunda bilinçli olması gerekiyor. Bahçe temizliklerini mutlaka yapmalı, evlerinin yanlarına yangın koridoru açmalılar. Sigara izmaritleri hiçbir şekilde ormana, sokağa atılmamalı. Yangın söndürmeye giderken refüjlerin yandığını görüyoruz. Buralarda neden yangın çıkar? Sigara izmariti attıkları için. Lütfen duyarlı olalım. En küçük dikkatsizlik, büyük felaketlere neden oluyor. Herkes bu konuda bireysel önlem aldığında, yangınların ciddi oranda azaldığını göreceğiz.”

“Yangınlarda yüzde 25’lik artış yaşandı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu da bir önceki yıla oranla yangınlarda yüzde 25’lik artışın olduğuna dikkat çekti. Mutlu, “Pandemiden sonra vatandaşların daha çok kırsal alanlarda yaşama tercihleri sebebiyle yangınlarda artış gözlemlendi. Şu an yağmurlarla birlikte orman yangınları azaldı fakat yerleşim yerlerinde evsel yangınlar artış gösteriyor. Bunun sebebi soba ve benzeri ısıtıcıların yanlış veya dikkatsiz şekilde kullanımı” dedi.

“Kırsal bölgeye ulaşma hızı 8 dakika”

Yangın, sel veya kurtarma ihbarı düştüğü anda olay yerine ulaşmak için hemen seferber olduklarını anlatan Mutlu, “Bu sene kırsal alanlara ulaşma ortalamamız 8 dakikaya yakın. Yerleşim yerlerine ise yaklaşık 5 dakika 57 saniyede ulaşıyoruz. Ortalamaya baktığımızda bu iyi bir süre” diye konuştu.

32 yıldır aynı aşkla hizmet

32 yıldır teşkilat çatısı altında olduğunu da vurgulayan Aydın Mutlu, mesleğini hala ilk günkü gibi severek yaptığını söyledi. Mutlu, “Dünyaya bir daha gelsem yine itfaiyeci olurum. Yangını söndürdükten sonra ya da bir kazazedeyi çıkardıktan sonraki mutluluk tarif edilemez. Mesleğimizle gurur duyuyoruz. İtfaiye, geniş bir yelpazede görev yapıyor. Vatandaş evde kapının arkasında anahtarını da ocağın üzerinde yemeğini de unutuyor. Bu olaylara da müdahale ediyoruz. Çok büyük bir yangını hızlı şekilde kontrol altına almak bizi çok sevindiriyor. Böylece yorgunluğumuzu da atıyoruz” dedi.

