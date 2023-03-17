Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından yapılan 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin ardından yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim ediliyor. Bakanlık, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 365 gün içinde yaraların sarıldığını vurgulayarak afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutların ve iş yerlerinin 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildiği bildirildi. Öte yandan İzmirli vatandaşlara bu dönemde kira ve taşınma desteği sağlandı. Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde de çalışmalara başlandı. Bu çerçevede İzmir’de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçen yıl gerçekleşti. Bugüne kadar bin 400’ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği belirtildi.

İhaleler gerçekleştirildi

İzmir depremi sonrası bin 404 Bayraklı merkezde ve 3 bin 657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi. Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 işyerinden 841 adet konut ve 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskân işlemleri devam ediyor. 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri sürüyor. Sosyal donatı çerçevesinde anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam ediyor. Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi çerçevesinde 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.

Millet Bahçesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle İzmir’de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konut, sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir’e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırılmış olacak. TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de Millet Bahçeleri oldu. İzmir’de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 Millet Bahçesi projesi bulunuyor. Bergama Millet Bahçesi’nin yapımına devam ediliyor. Seferihisar, Kiraz ve Konak Millet Bahçeleri’nin projelendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bayraklı’da 360 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi’nin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.

İzmir’de 12 bin 400 konut inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile İzmir’de toplam 12 bin 400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. “İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde İzmir Kemalpaşa’da 40, Aliağa’da 500 ve Torbalı’da 70 olmak üzere toplam 610 dükkân, esnafın hizmetine sunuldu.