İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle kentin tüm bölgelerinde teyakkuza geçti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar nedeniyle seferber oldu.

Olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde önceden gerekli tedbirleri alan ekipler sıkıntı yaşanan bölgelere de anında müdahale etti.

Yağışın olumsuz etkilerine karşı 850 personel ve 640 iş makinesi ve araç kritik bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. 62 istasyonda 350 kişi ile görev başında olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle şiddetli rüzgar nedeniyle araçların üzerine devrilen ağaçları keserek kaldırdı.

İtfaiye ekipleri su baskınlarına, ağaç devrilmelerine, şiddetli fırtınadan dolayı çatı uçmalarına ve kazalara müdahale ediyor. Yine İZSU Genel Müdürlüğü de 500 personelle su baskınlarının yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.