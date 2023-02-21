İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından açıklanan, kentte depremsellik testleri sonunda tahliyesine karar verilen son 8 okulun tahliyeleri başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından açıklanan, kentte depremsellik testleri sonunda tahliyesine karar verilen son 8 okulun tahliyeleri başladı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem ve dün Hatay merkezli iki depremin ardından yaraları sarmaya çalışıyor. Yıkıcı depremlerin ardından yüksek derecede deprem riski altındaki İzmir’de de eğitim kurumlarına yönelik önlemler uygulamaya konuldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testlerinin ardından risk altındaki 8 okulun tedbiren tahliye edilmesine karar verildiğini, sosyal medyadan açıkladı. Açıklamaya göre, “26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi’nin Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu’nun (A Blok) Hasbi Şengül İlkokulu’na (B Blok), 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu’nun Kaklıç İlkokulu/Ortaokulu’na, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu’nun Reha Necla Midilli İlkokulu’na, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu’nun Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu’na” taşınacağını, “10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu’nun Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu’na, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi’nin İbrahim Polat - Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşındığı ve 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun (1-2 Kademe) Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokulu’na” taşınacağı belirtildi.

Tahliyeler başladı

Öte yandan yayımlanan kararın ardından İzmir’de deprem riski taşıyan okulların bugün itibarı ile tahliyelerinin başladığı öğrenildi. Kemalpaşa ilçesinde bulunan Armutlu Ortaokulu boşaltılırken, okuldaki eğitim ve öğretimin Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu’nda süreceği bildirildi.

İzmir depremi sonrası okulların durumu

İzmir’de 2020 yılında yaşanan deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okul yıkım çerçevesine alındı. Akabinde 83 okul tahliye edilerek yapım ihale işleri hemen başlatıldı. Deprem sonrasında 30 okulda hasar kaydı tespit edildi. Bu okullarda da gerekli incelemeler yapılarak tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca 15 okulda daha üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alındı. Yıkım çerçevesindeki toplam 128 okuldan 36 okulun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldı. 47 okulun yapımı ise devam ediyor. Geriye kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanırken, ihale süreçlerine başlandı. Kalan 25 okulun proje çalışmaları ise sürüyor. Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okul 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırıldı. Yine yık-yap muhteviyatı haricinde 15 okulun yapımına devam ediliyor. 7 okulu projelendirme işlemleri de tamamlanmak üzere. Güçlendirme çerçevesinde ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlandı. 29 okulun güçlendirme inşaatları ise devam ediyor. Hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılan 2 okul ile beraber İzmir’de 64 okulun yapımı sürüyor.