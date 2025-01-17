İzmir’de 738 bin 886 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline çıktı. İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi düzenlenen törene katılıp, öğrencilere karnelerini dağıttı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonlanmasıyla birlikte, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İzmir’de 738 bin 886 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Karne günü için İzmir’de Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz katıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ile birlikte, tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini verdi. Törenin ardından Vali Elban, öğretmenlerle bir araya geldi.