İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 - 21 Aralık tarihleri arasında Kültürpark’ta sanatseverlerle buluşturduğu 6. Mahalle Tiyatroları Buluşması, Bornova Mahalle Tiyatrosu’nun “İstibdat Kumpanyası” oyunuyla perde kapattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Mahalle Tiyatroları Buluşması, sanat dolu geçen 3 günlük programın ardından Bornova Mahalle Tiyatroları’nın “İstibdat Kumpanyası” adlı oyunuyla perde kapattı.

Kültürpark İzmir Sanat’ta sahnelenen oyuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay katılırken, tiyatro severler salonu tamamen doldurdu. Bornova Mahalle Tiyatrosu’nun oyuncuları sahnedeki performanslarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. İki perdelik oyunun ardından Bornova Mahalle Tiyatrosu’nun oyuncuları ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından sahneye davet edilen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Biz gerçekten çok etkilendik, çok mutlu olduk. İnanılmaz keyif aldık. Çok güzel bir gece geçirdik. Semih hocamız başta olmak üzere bu oyuna emek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bu gece seyirci olarak buradaydık. İzmir’de bu ve benzeri güzel projelerin devamı için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Mahalle Tiyatroları Buluşması Projesi’nin koordinatörü Prof. Dr. Semih Çelenk ise, “Bugün altıncı yılımızda bir özelliği var bu akşamın. İlk defa bir belediye başkanımızı burada görüyoruz. Umarız ki çeperde bu türden kültür sanat odakları çoğalacaktır. Çeperin sadece bir güvenlik sorunu olmadığını aynı zamanda şehre dahil olduğunu ve şehrin eşit bileşeni olduğunu bu tür projelerle göstereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne katkıları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

19-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen Mahalle Tiyatroları Buluşması 3 gün boyunca İzmirlilere sanat dolu günler yaşattı. Karabağlar Mahalle Tiyatrosu “Sevgili Doktor” adlı oyunu 19 Aralık’ta, Konak Mahalle Tiyatrosu “Çömlek” adlı oyunu 20 Aralık’ta ve Bornova Mahalle Tiyatrosu “İstibdat Kumpanyası” adlı oyunu 21 Aralık’ta sahneledi.