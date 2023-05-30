İzmir’de 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen 58 ayrı uyuşturucu operasyonunda 122 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 72’si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 58 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 11 kilo 696 gram esrar-skank, 2 kilo 760 gram metamfetamin, 74 gram kokain, 642 adet ecstasy, 2 bin 48 adet captagon, 7 bin 372 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 24 tabanca, 5 tüfek, 112 tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 69 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

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Operasyonlarda toplam 122 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 72’si tutuklandı.