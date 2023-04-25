İzmir’de il genelinde son 1 haftada gerçekleştirilen 57 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 100 şüpheliye adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Nisan 2023 tarihleri arasında kent genelinde 57 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 121 gram esrar-skunk, 738 gram metamfetamin, 340 gram sentetik kannabinoid (bonzai vb.), 179 gram kokain, 490 kök kenevir bitkisi, 156 adet ecstasy, 2 bin 738 adet captagon, 17 bin 971 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 6 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 233 adet tabanca/tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 285 bin 686 Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 100 şahsa adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı.