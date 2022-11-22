Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Kasım saat 22.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisinde bulunan 5 düzensiz göçmeni kurtardı.

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