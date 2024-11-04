İzmir Ticaret Odası 21. Kişisel Bakım, Kuaför, Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu, Start Beauty Expo İzmir Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı’nda kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için “Kontrolü ele al” sloganıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında 25-26-27 Ekim tarihlerinde 40-69 yaş aralığındaki 48 kadına, Gaziemir Fuar alanında konumlanan pembe renkli KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) tırında, ücretsiz meme taraması yapıldı.

Kadınların 3 gün boyunca ücretsiz mamografi çekimi yaptırdığı organizasyonun ilk gününe, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Jülide Tutan ve Nuray Eyigele İşleyen, Meclis Üyeleri Adile Dilek Mutlutürk ve Sevgi Tükeler, 16. Giyim Eşyaları, İmalat ve Toptan Ticareti Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Seyfeli, 51. Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi Üyesi Emre Pınar Kılıç katıldı.

Organizasyonun ikinci gününde İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci kulübü öğrencileri pembe t-shirt ve pembe kurdele ile KETEM Tırı önünde bilgilendirme masası kurdu. Öğrenciler tırı ziyaret eden kadınlara eğitici broşürler dağıttı ve meme maketi aracılığı ile bilgilendirme yaptı.

İzmir Ticaret Odası olarak kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, “Biliyoruz ki farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde hastaların yarısına yakını erken teşhis alıyor. Erken teşhis de hayat kurtarıyor. Bu ay boyunca yaptıklarımızı tüm yıla yaymalı, bu hastalık nasıl önlenebilir, nasıl erken tanı alınır, konularını kadınlarla paylaşmalıyız” dedi.

Meme kanserinin tespiti için mamografi çekilmekten kaçılmaması gerektiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen ise, “Ne olur mamografiden kaçmayalım. 40 yaşından sonra 70 yaşına kadar her yıl taramamızı yaptıralım. Meme kanseri ölümcül bir hastalık değildir. Ertelemeyelim, korkmayalım ve üşenmeyelim” diye konuştu.