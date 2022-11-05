İki gün önce yine Buca ilçesi merkezli depremin ardından sarsıntıyı yaşayan İzmirliler panik yaşarken, bazı vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.26’daki depremin derinliği 9,97 kilometre olarak ölçüldü.

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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