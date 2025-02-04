İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belirlenen şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 7 milyon 320 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde belirlenen şüphelilere ait araçlarda kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan iznin ardından operasyon yapan ekipler, araç içerinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 7 milyon 320 bin kaçak makaron yakaladı.

Olayla ilgili toplam 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.