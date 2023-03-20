Bu yıl ‘kişiselleştirilmiş tıp’ ana temasıyla düzenlenen 14’üncü Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin katılımıyla 3 gün süren kongrede, sunumlar eşliğinde toplam 9 panel düzenlendi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Tıp bilişimi, hastaların hayatını kurtarmak ve yaşam kalitesini artırmak için gerekli tıbbi kararların doğru ve hızlı bir şekilde verilmesi açısından çok önemli. Kongre, bilimsel ve teknolojik gelişime ivme kazandırmak adına oldukça verimli oldu” diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin (İEÜ) Konferans Salonunda, 16-18 Mart tarihlerinde düzenlenen kongrenin içeriği, Türkiye’deki farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin oluşturduğu bir düzenleme kurulu ve bilimsel kurul tarafından belirlendi. Kongre, Avrupa Tıp Bilişimi Federasyonu (EFMI) ve Türkiye Bilişim Derneği’nin (TDB) de destekleriyle hayata geçirildi.

Yapar zeka da görüşüldü

Kongrede, bu yıl ana tema olarak seçilen ‘kişiselleştirilmiş tıp’ alanında yapılan güncel çalışmalara ilişkin teknik sunumlar yapıldı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Bunun yanı sıra sağlıkta yapay zeka uygulamaları, yapay zeka ile değişen etik değerler, tıbbi görüntüleme, biyoinformatik, immünoloji, sağlık bilişimi ve sağlık bilişimi eğitimi konularında paneller de düzenlendi. Farklı üniversitelerden 100’ü aşkın akademisyen tarafından hazırlanan 48 akademik bildiri sunuldu. Kongrede, tıp bilişimi alanında en yeni araştırma sonuçları da görüşüldü ve son gelişmeler tartışıldı.

Kongrenin başkanlığını, Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Alpkoçak yaptı. Kongrenin bilimsel kurul başkanlığını, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Turhan üstlenirken, organizasyon komitesi başkanlığını da İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Dayanç gerçekleştirdi. Kongre; moderatörlüğünü İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu‘nun yaptığı, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tamer Önder’in ’kişiselleştirilmiş tıp’ başlıklı konuşmasının yer aldığı açılış paneli ile başladı.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Kongre, sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının önemini vurguluyor ve sağlık sektöründe dijital dönüşüm hakkında farkındalık oluşturuyor. Sağlık hizmetleri, insan hayatının en değerli alanlarından biri. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde en iyi ve en yenilikçi teknolojilerin kullanımı çok önemli. Tıp bilişimi, sağlık hizmetlerindeki iş süreçlerinin otomatikleşmesine; verilerin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve paylaşılmasına olanak tanıyor. Tıp bilişimi, çok ihtiyacımız olan kişiselleştirilmiş tıp konusunda da kalıcı ilerlemeler sağlanmasına zemin hazırlıyor. Bu teknolojiler, hastalarımızın hayatını kurtarmak ve yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan tıbbi kararların daha doğru ve hızlı bir şekilde verilmesine yardımcı olacak” dedi.

Prof. Dr. Aşkar, sözlerine şöyle devam etti:

“Günümüzde disiplinler arası çalışmalar, bilimde etkin ve önemli sonuçlar oluşturmaya başladı. Bir alanda kullanılan yöntemlerin ve sonuçların başka bir alanda kullanılması, bilimsel gelişmelere ciddi ivme kazandırdı. Üniversite olarak ev sahipliği yaptığımız Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, bilimsel ve teknolojik gelişmenin daha da hızlanmasına, iş birliği ve yeniliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan çok önemli bir platform oldu.”

Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adil Alpkoçak, kongreyi başarıyla tamamladıklarına dikkat çekerek, “Tıp bilişimi alanında çalışan birçok değerli akademisyeni, araştırmacıyı ve uygulayıcıyı bir araya getirdik. Bunlara ek olarak sektörün geleceği ile ilgili tartışma ve iş birliği ortamı da sağladık. Bu yılki kongremizde, özellikle ‘kişiselleştirilmiş tıp’ temasını öne çıkardık. Çünkü biliyoruz ki, gelişen bilişim teknolojileri sayesinde kişiye özel sağlık uygulamalarının kapısı aralanıyor. Kongrede, 90’a yakın akademisyenin en yeni araştırma sonuçlarını dinleme ve tartışma imkanını bulduk. Yapay zeka kullanımı, sağlık bilişimi eğitimi, tıbbi görüntüleme ve bioinformatik alanlarındaki yenilikleri de detaylıca değerlendirdik. Kongrenin gerçekleşmesi noktasında en başından beri yanımızda olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu’na, yerel düzenleme komitemizde yer alarak organizasyona katkı koyan Doç. Dr. Emre Dayanç’a ve Tıp Kulübü’nün öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.