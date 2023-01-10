İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak saat 07.00 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 29 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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