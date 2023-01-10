Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak saat 07.00 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 29 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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