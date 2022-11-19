Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bugün gerçekleşiyor. İzmir’de 29 bin 335 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için ter döküyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı bugün gerçekleşiyor. İzmir’de 29 bin 335 öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak için ter döküyor.

Türkiye genelinde eşzamanlı yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için İzmir’de de tüm hazırlıklar tamamlandı. 81 ilde bin 489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleşen sınav, İzmir’in de 15 ilçesinde 94 okulda saat 10.00 itibariyle başladı. İzmir’de 24 bin 855 uzman öğretmen adayı ve 4 bin 480 başöğretmen adayı olmak üzere toplam 29 bin 335 adayın ter döktüğü sınavda 4 bin 155 öğretmen görevli olarak yer aldı. Sınava giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salona yerleştirmelerin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 09:30’da sınava katılacakları binada hazır bulundu. Kapıların açılmasıyla aday öğretmenler, polisler tarafından yapılan üst aramasının ardından sınav salonlarına giriş yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, adaylara başarılar diledi

Sınavla ilgili açıklama yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir’de her türlü önlemlerin alınarak çalışmaların tamamlandığını, sınava her anlamda hazır olunduğunu ve sorunsuz bir sınav yaşanacağına inandığını söyledi. Yentür, Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde yer alan ve kariyer gelişimini hedefleyen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak tüm öğretmenlere başarılar diledi.