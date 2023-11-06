İzmir’in Gaziemir ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 2,5 kilo kokain maddesi ve 7 bin 500 dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz cuma günü Gaziemir ilçesinde tespit ettikleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde yapılan aramalarda: 2 kilo 450 gram kokain, 1 hassas terazi ve 7 bin 500 dolar ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen paralara el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.