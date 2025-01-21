Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir’de konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artarak 80 bin 398 olarak gerçekleşti.

TÜİK, Türkiye genelinde 2024 yılında gerçekleşen konut satış oranları bilgilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde ise konut satışlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olduğu açıklandı. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti. İzmir’de ise konut satışlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,8 artarak 80 bin 398 olarak gerçekleştiği bildirildi.

İzmir’de 2024 yılında 21 bin 389 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı geçen yıla göre yüzde 20,5 artarak 21 bin 389 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 26,6 olarak gerçekleşti. İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 23,7 artarak 59 bin 9 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 73,4 oldu. İzmir’de ipotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 3,8 artarak 10 bin 449 oldu. 2024 yılında satışı yapılan konutların yüzde 13,0’ı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de 2024 yılında yabancılara 381 konut satıldı

İzmir’de 2024 yılında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48,4 azalarak 381 oldu. Ülke genelinde ise yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir’de 2024 yılında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 9 bin 470 konut satılırken Buca’yı 8 bin 702 konut satışı ile Menemen, 7 bin 197 konut satışı ile Karşıyaka, 7 bin 163 konut satışı ile Torbalı, 4 bin 960 konut satışı ile Karabağlar, 4 bin 621 konut satışı ile Konak, 4 bin 540 konut satışı ile Çiğli, 4 bin 526 konut satışı ile Bornova, 3 bin 132 konut satışı ile Bayraklı ve 2 bin 622 konut satışı ile Seferihisar takip etti.