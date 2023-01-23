İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonet kasasında, piyasa değeri 2 milyon lira olan 2 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonet kasasında, piyasa değeri 2 milyon lira olan 2 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, 21 Ocak günü Akalan gişeleri yol kontrol noktasında önceden plakası belirlenen kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 125 koli içerisinde toplam 2 milyon adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili E.D. adlı bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun gereğince yasal işlem başlatıldı.