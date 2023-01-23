İzmir’in Buca ilçesinde iki husumetli grubun kahvehanede buluştuğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına aşınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucu ticareti olduğu öne sürüldü.

İzmir’in Buca ilçesinde iki husumetli grubun kahvehanede buluştuğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına aşınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Husumetin sebebinin ise uyuşturucu ticareti olduğu öne sürüldü.

Olay 21 Ocak akşamı saat 23.15 sıralarında Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 222/3 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sağolalar, İbrahim T. İle Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. akşam saatlerinde kahvehanede buluşmak için randevulaştı. Burada bir araya gelen şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Taraflar, birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vurularak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Uğur Selimler, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, tabancayla vurularak ağır yaralanan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralıda hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, kahvehane önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S., ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim T. ve Mehmet S. tutuklanırken, Oruç S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Kavganın sebebinin ise uyuşturucu ticareti sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.