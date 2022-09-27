İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir araca operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, araç içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir araca operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, araç içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y. adlı şahsın araçla İzmir’e bandrolsüz içki getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. 26 Eylül günü Kemalpaşa ilçesi Akalan yol kontrol noktasında aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde 2 bin 300 litre bandrolsüz şarap ele geçirdi.

Araç sürücüsü G.Y., ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.