Bornova Belediyesinin Cumhuriyet’in ilanın 100. yılına özel düzenlediği programda, 1923 kişiden oluşan dev ekip zeybek oynadı. Konak ilçesinde de öğrenciler “Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi” gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılını 1922 kişinin oynadığı zeybek gösterisi ile kutlayan Bornova Belediyesi, aynı coşkuyu Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında da yaşattı. Bu kapsamda, Bornova Şehir Stadı’nda kadın- erkek, çocuk-genç-yaşlı 1923 gönüllünün yer aldığı Cumhuriyet Zeybeği gösterisi gerçekleştirildi. Tribünlerde bulunan binlerce vatandaş ise o anlarda alkışlarla gösteri ekibine destek verdi. Gösterinin ardından binlerce İzmirli, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in 100. yılında Bornovalılarla birlikte zeybek oynayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi” dedi.

Öğrencilerden muhteşem koreografi

Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. “İstiklalden istikbale” köprüler kurma anlayışıyla Konak Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Konak Hakimiyeti Milliye İlkokulu öğrencileri tarafından “Türkiye Yüzyılı Dans Gösterisi ve Türkiye Haritası Koreografisi” gerçekleştirildi.