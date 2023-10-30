İzmir’in Aliağa ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan dron gösterisi damga vururken, gökyüzüne; Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye haritası, Aliağa Belediyesi ve Atatürk silüetleri çizildi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm Türkiye’de coşku havasında kutlanırken, Aliağa Belediyesi tarafından kentte düzenlenen dron gösterisi kutlamalara damga vurdu. Cumhuriyet Meydanı’ndan havalanan 1923 dron ile gökyüzüne; Türk Bayrağı, 100. yıl logosu, 29 Ekim 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye haritası, Aliağa Belediyesi ve Atatürk silüetleri çizildi.

İzmir Marşı ve 100. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dron gösterisini hayranlıkla izleyen Aliağalılar, bu anları cep telefonları ile çekerek ölümsüzleştirdi.

Başkan Serkan Acar: “Cumhuriyet; birlik, beraberlik, paylaşmak ve özgürlük demek”

Duyguların cümlelerle ifade edilmesi zor bir an yaşadıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Bildiğim tek bir şey var; bugün tüm cümlelerin öznesinde silah arkadaşlarıyla beraber Cumhuriyeti kurup bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Yakın dönemde bir pandemi dönemi yaşadık; yangın ve sel gibi birçok badire atlattık. 10 ilimizde deprem felaketi yaşadık. Tüm bu felaketlerin üstesinden; birlik, beraberlik ve paylaşmakla geldik. İşte, Cumhuriyet; birlik, beraberlik, paylaşmak ve özgürlük demek” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlamak için bir araya geldiklerini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de, “100 yıl önce Türk milletine vurulmak istenen pranga, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin sarsılmaz iradesiyle parçalanmıştır. Bugün inanıyoruz ki Cumhuriyetimiz çok daha güçlüdür. Bizlere düşen görev; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Cumhuriyetimizi daha da ilerilere götürmektir” ifadelerini kullandı.

Kentte kutlamalara yoğun ilgi

Öte yandan, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, ENKA Spor Salonu önünde bir araya gelen küçükten büyüğe on binlerce Aliağalı, kortej yürüyüşüne katıldı. Vatandaşlar; ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ve dev Atatürk posterleri ile belediye bandosunun Cumhuriyet marşları eşliğinde yürüdü. Kimi vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla 100. yıl coşkusuna ortak oldu. Atatürk Zeybek Anıtı önünde gerçekleştirilen folklor gösterisiyle, yapay zeka kullanılarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden dinletilen ‘İki Keklik’ türküsü kalabalıktan büyük alkış aldı.

Avcı Ramadan’da tekne ve meşale gösterisi

Metrelerce uzunluktaki korteje; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ile Aliağalılar katıldı. Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına varmasıyla birlikte gerçekleştirilen tekne gösterileri ilgiyle izlenirken, ay yıldızlı köprüde yakılan meşaleler geceyi aydınlattı.

Nilüfer, unutulmaz şarkılarını Cumhuriyet İçin söyledi

Kutlamalarda sahne alan Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, unutulmaz şarkılarını Aliağa’da Cumhuriyet için söyledi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı; ‘Ta Uzak Yollardan’, ‘Gözlerinin Hapsindeyim’, ‘Erkekler Ağlamaz’, ‘Seni Beklerim Öptüğün Yerde’, ‘Çok Uzaklarda’, ‘Dünya Dönüyor’ gibi birbirinden hit parçalarını seslendirdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sesi ve sahnesiyle Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkartan ünlü sanatçıya gecenin anısına Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti. Aliağalıları eğlendiren konser, İzmir Marşı ile son buldu.