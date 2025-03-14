İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi kentte bulunan şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü öncesinde kentte bulunan şehitliklerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tüm şehitlikler özenle temizlenirken ihtiyaç olan alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kadifekale Şehitliği’nde ise tören alanı ve şehit mezarlarının çevresindeki yol ve merdivenler ile yaklaşık 300 metrekarelik zeminde tamirat çalışması yapıldı.

Şehitliğe bin 500 çuha çiçeği, 500 godetya dikilirken, ağaçlar budandı. Şehitlikteki 40 oturma bankı da yenilendi.