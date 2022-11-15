İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir’in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım saat 12.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 9 göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün Menderes ilçesi açıklarında 15.40 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 9 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.