Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Aralık saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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