İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakalı BMW marka otomobil, yoldan dönüş alan ve Gaziemir - Basın Sitesi hattında çalışan H.B. (31) idaresindeki 35 M 8996 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, aynı yolda dönüş alan Ö.F. idaresindeki 35 AT 914 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yol ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

16 kişi hafif şekilde yaralandı

Kazanın olduğu yere gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, minibüs içerisinde bulunan 14 kişi ile otomobil sürücüsü S.C. ve motosiklet sürücüsü Ö.F.’nin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasını ve dönüş yapmayı bekleyen minibüs ile motosikletin ışık yandığında ilerlemesi, bu esnada sol taraftan gelen bir otomobilin dolmuşa çarptığı ve savrulan dolmuşun motosiklete çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.