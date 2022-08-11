İzmir’in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

İzmir’in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Olay saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.’ya (12), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.