Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte İzmirli vatandaşlar Konak Meydanı’nda bir araya geldi ve karşılıklı zeybek oynadı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. Yılında "Yüz Zeybek” etkinliğini Konak Meydanı’nda düzenledi. Bu etkinliğe İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitimi merkezlerinde görevli eğitmenler ve bu merkezlerdeki kursiyerler katılım gösterdi. Cumhuriyet coşkusunu toplu bir şekilde yaşamak isteyen İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Meydanı’nda İzmirli vatandaşlarla öğrencilerini, eğitmenlerin ve kursiyerlerini buluşturup karşılıklı zeybek oynamalarına imkan sağladı. Beş yüzden fazla katılımcının yer aldığı etkinlikte, Cumhuriyetin 100. Yılı coşkusu ve sevincini Konak Meydanı’nda vatandaşların zeybek oynamasıyla yaşandı.

Etkinlikle açıklamalarda bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Asırlardır bu toprakların en güzel renklerini, duygularını bizlere aktaran halk oyunlarımızın görkemli örneklerinden biri olan “Zeybek Oyunu” güzel yöremizin sembolü olmuştur. Dağ gibi bir zeybeğin toprağa diz vuruşunu her izlediğimizde maziye bir pencere açılır kalbimizde. Halk oyunlarımız milletimizin köklerine olan derin bağlılığımızı yansıtan bir hazinedir ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimizdir” şeklinde konuştu.

Öte yandan birçok farklı etkinliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam edeceği de ifade edildi.