İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan Ö.G.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.