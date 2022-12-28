Olayla ilgili gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, yapılan saha çalışmalarında elde ettiği duyumlar ve alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucu bir araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Nefes kesen takip sonucu aracı durduran ekipler, 1 buçuk kilo metamfetamin maddesi ele geçirdi.

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İzmir’in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirlerini takibe alan polis ekipleri, durdurulan araç içerisinde 1 buçuk kilo metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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