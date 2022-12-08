İzmir Büyükşehir Belediyesi, hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan İzmir95 projesini büyütüyor. Pilot bölge olarak belirlenen; Konak, Menemen, Tire ve Menderes’te ev ziyaretleriyle başlatılan proje, şimdi kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programıyla sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hamilelik döneminden başlayarak anne ve 0-3 yaş dönemindeki çocukların gelişimine destek sağlayan İzmir95 projesini büyütüyor. Pilot bölge olarak belirlenen; Konak, Menemen, Tire ve Menderes’te ev ziyaretleriyle başlatılan proje, şimdi kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programıyla sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (BÜPAM) Bebek95 Erken Çocukluk Birimi ile yürüttüğü İzmir95 projesiyle, hamilelik ve doğum sonrasında anneye ve çocuğa destek veriliyor. Pilot bölgeler; Konak, Menemen, Tire ve Menderes’te başlatılan projeyle bu yıl binin üzerinde ev ziyareti yapıldı. 2 süpervizör, 3 ev ziyaretçisi ve 1 psikolojik danışman ve 1 psikoloğun görev aldığı proje kentin 30 ilçesinde yaygınlaştırılıyor.

Anneler kendini güvende hissediyor

Adını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun ortalama boyu olarak kabul edilen 95 cm’den ilhamla alan proje çerçevesinde, ev ziyaretçileri bölgelerde belirlenen gebe kadınlarla, gebeliğinin yedinci ayında başlayarak doğum öncesinde 3 kere ve doğumdan sonra 2 haftada bir kere olmak üzere çocuk bir yaşına gelene kadar aileyi toplamda 27 defa ziyaret ediyor. Bu görüşmelerde bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bebeğin gelişimini destekleyen oyunlar ile kitapları ailelere tanıtarak, bebek ve anneyle bu etkinlikleri sürdürüyor.

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü İzmir95 projesiyle anneler de kendini daha güvende hissediyor. Aileler sosyal yardımlardan spor faaliyetlerine kadar büyükşehir belediyesinin tüm hizmet ve projeleriyle buluşturuluyor.

Temel mesajlar kampanyası başlatılıyor

0-3 yaş dönemindeki bebekler ve ebeveynlerin uykudan beslenmesine kadar her konuda seminerler de düzenleyen büyükşehir, şimdi de kentin 30 ilçesinde atölye çalışmaları ve ebeveyn rehberliği programlarını devreye alacak.

Anne ve 0-3 yaş arası çocukların birlikte katılacağı atölyelerde “Sevginizi Gösterin”, “Onunla Konuşun”, “Birlikte Oyun Oynayın”, “Sayın, Eşleştirin, Sıralayın”, “Onunla Okuyun”, “Kendinize İyi Bakın”dan oluşan 6 mesaj üzerinden Temel Mesajlar Kampanyası başlatılacak.

Programla, 0-3 yaş çocukların aileleri ve çevrelerinde farkındalık oluşturulması hedefleniyor. 2023 yılının mart ayında başlatılacak ebeveyn rehberliği programıyla ise anne bebeğin birlikte katıldığı yaklaşık bir saatlik grup oturumları yapılacak. Program 13 ay ve sonrasında çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları ile annelerin sosyalleşme ve sosyal destek ihtiyaçlarını bir grup ortamında karşılamaları için geliştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 0-3 ay arası bebeği olan ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla “Hoş geldin Bebek Seti” dağıtmayı da sürdürüyor. Bu yıl yaklaşık 10 bin aileye bu seti ulaştıran büyükşehir, projeyi İzmir’in 30 ilçesinde eşzamanlı yürütüyor. Proje çerçevesinde ailelere bebek çantası, eldivenli alt-üst zıbın seti, şapka, battaniye, emzirme önlüğü, banyo havlusu, Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından kaleme alınan 1 milyon kitap seti (İlk Kitabım, Elma, Ay Dede, Günaydın, Renkli Ninniler, Hoş geldin) ve yeni doğan bebek adına dikilen fidan sertifikası veriliyor.

Yeni doğandan üniversiteye kadar beslenme desteği

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bebeklerin ve okul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesi, güvenilir gıdaya ulaşması için ailelere de düzenli desteğini sürdürüyor. Desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen 66 bin 484 aileye gıda paketinden sıcak yemeğe, hijyen malzemelerinden nakit desteğine kadar pek çok başlık altında sosyal yardım ulaştırıyor.

Süt Kuzusu Projesi çerçevesinde ise her ay düzenli olarak 1-2 yaş arası 61 bin 265, toplamda 30 ilçede 115 bin çocuğa süt dağıtılıyor. Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” söylemiyle hayata geçirdiği sağlıklı, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla süt alımı ve dağıtımı İzmir’in geneline yayılarak hem üretici hem çocuklar desteklendi.

Öte yandan İzmir’in arka mahallerinde 80 bin aileye düzenli olarak gıda paketi ulaştırılıyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nin günlük üretim kapasitesi 10 binden 20 bine çıkarıldı. 10 Bizİzmir Dayanışma Noktası ve mobil ikram araçlarıyla 14 mahallede günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Üniversite öğrencilerine destek olmak için 6 noktada çorba durakları oluşturdu, 2022 yılında toplam 72 bin 620 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.Y.T.E, Katip Çelebi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesinde günde 5 bin öğrenciye akşam yemeği veriliyor. Özel öğrencilerin eğitim gördüğü 29 özel eğitim okulu, 21 engelli derneğine öğlen yemeği desteği sağlanıyor. Toplam 50 kuruma günlük ortalama 3 bin kişilik öğle yemeği ulaştırıyor. 12 yatılı kuruma günlük ortalama bin 600 kişilik sıcak yemek desteği veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri son dört yılda 510 bin kapıyı 7,5 milyon defa çalarak sosyal ve maddi destek sağladı.