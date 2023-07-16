Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, İzmir’i de etkisi altına aldı. Sıcakta çalışmak zorunda kalan vatandaşlar çeşme başında serinlemeye çalışırken, çocuklar ise tehlikeye rağmen süs havuzlarında yüzdü.

İzmir’de hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen haftadan bu yana adeta kavrulan kentte bugün de hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü. Sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olan vatandaşlar soluğu İzmir Saat Kulesi’nin çeşmelerinde aldı. Tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocukların serinlemek adına süs havuzlarını kullanmaları ise endişeye sebep oldu.

"Gölgelerin altına sığınıyoruz"

Geçimini gül satarak sağlayan vatandaş, “İzmir’de havalar çok sıcak. Biz ekmek parası için mücadele eden insanlarız. Ancak sıcaktan dolayı insanların dışarı çıkmaması bizim işlerimizi de çok etkiliyor. Bugünler de geçecek inşallah. Sıcaktan korunmak için gölgelerin altına sığınıyoruz ve soğuk sular alıyoruz. Sıcaktan dolayı güller elimizde soluyor. Yarım saat içinde satamazsak çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim zararımız oluyor. Normalde güllerin dayanması için gerekli sıcaklık 20 derecedir ancak biz şu an 40 dereceyi geçmiş vaziyetteyiz” dedi.

"Tehlikeli değil biz yüzüyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ’yasak’ ve ’tehlikeli’ yazılı uyarılarına rağmen süs havuzlarını serinlemek için kullanmaya devam eden çocuklar ise, “Deniz uzak. Bu nedenle burayı kullanıyoruz. Belediye burayı yasakladı ancak çok sıcak ve sıkılıyoruz. Bu nedenle burayı kullanıyoruz. Tehlikeli değil, biz yüzüyoruz” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre pazartesi günü hava sıcaklığı 39, salı ve çarşamba günü 38, perşembe günü 39, cuma 40, cumartesi ve pazar günler ise 41 derece olacak.