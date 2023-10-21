İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Kuraklık Yönetimi ve Sulak Alanların Korunması Yoluyla Sürdürülebilir Kentsel Gelecek Projesi” 116 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde İzmir ve Slovenya’nın başkenti Lubliyana ile kuraklık yönetimi ve sulak alanları merkeze alan bir iklim köprüsü kurulacak.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı (TTGS-II) çağrısı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “Kuraklık Yönetimi ve Sulak Alanların Korunması Yoluyla Sürdürülebilir Kentsel Gelecek Projesi” hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde İzmir ve Slovenya’nın başkenti Lubliyana ile kuraklık yönetimi ve sulak alanları merkeze alan bir iklim köprüsü kurulacak. İzmir ve Lubliyana arasında kuraklıkla ilgili karşılıklı uzman ziyaretleri yapılacak, yerel ölçekte ortak bir “Kuraklık ve Sulak Alanların Korunması Eylem Planı” hazırlanacak. Ayrıca Gediz Deltası’nda bir uygulama alanı oluşturularak kamuoyunun, özellikle de tarım sektöründe çalışanların farkındalık kazanması amaçlanıyor. Proje Kasım ayında başlayacak ve 12 ay sürecek. Projenin toplam bütçesi 116 bin Euro.

Soyer: “En gerçekçi çözümler yerel çözümlerdir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gitgide kuraklaşan dünyamızda çözümlerin yerel düzeyde bulunması çok önemli. Bu sorunun çözümü şehirlerin ve yerel yönetimlerin elinde ve en gerçekçi çözümler, yerel çözümlerdir. Projemiz de yerel işbirliklerinin gerçekçi iklim çözümleri oluşturmak konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterecek” şeklinde konuştu.

İki şehir güçlerini birleştirecek

2016 yılında Avrupa Yeşil Başkenti unvanı kazanan Lubliyana ve İzmir, kuraklığa karşı hazırlanacak Eylem Planı ile güçlerini birleştirecek. Projede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Lubliyana Belediyesi’nin yanı sıra Lubliyana Kentsel Bölge Kalkınma Ajansı (Slovenya), Bird Life Slovenia, Doğa Derneği, Köy-Koop İzmir Birliği yer alıyor.