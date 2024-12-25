İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette KKTC ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu başkonsolosluk ofisinde ziyaret etti. Görüşmede KKTC ile İzmir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, KKTC’nin İzmir’de tanıtılması üzerine konuşuldu.

Tugay: Kıbrıs’ı çok seviyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kıbrıs’ı çok sevdiklerini belirterek “Kalbimizden bir parça. En iyisini ve en güzelini istiyoruz Kıbrıs için. Bizim burada görevimiz; sizinle beraber insanlarımızın Kıbrıs ile ilgili bilgisini, farkındalığını geliştirmek ve o yönde bazı adımlar atmak. Beraber karşılıklı ilişkileri geliştirmek için çaba gösterelim. Örneğin Kıbrıs Günleri düzenleyebiliriz. 23 Nisan’da Kıbrıslı çocukları da burada görmek isteriz” dedi.

İnanıroğlu: Şeref duyarız

İzmir’de konsolosluk olarak yaptıkları tören ve etkinliklere verdikleri destek için Başkan Tugay’a teşekkür eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, “Biz de sizi ağırlamaktan şeref duyarız” dedi. İnanıroğlu, karşılıklı ilişkileri geliştirmek istediklerini de vurguladı.