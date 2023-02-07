İzmir Valiliği, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerle ilgili bölgelere 2 bin 331 personelin sevk edildiğini bildirdi.

İzmir Valiliği, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerle ilgili bölgelere 2 bin 331 personelin sevk edildiğini bildirdi.

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İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; bin 23 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman’a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir’den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.