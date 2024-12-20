İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa’nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağı kırsalında bulunan Sakallı ve Recepli köylerindeki ilk ve ortaokullar ziyaret edildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği kapsamında Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğrencileri ile birlikte gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları kapsamında Sakallı ve Recepli Köylerinde bulunan ilk ve ortaokullar ziyaret edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tanıtımı ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında öncelikle Sakallı Köyü Ömer Ege İlkokul ve Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilere ayakkabı ve oyuncak hediyeleri verildi. Mihrişah Valide Sultan tarafından inşa edilen İstanbul Eyüp İmaretinde pişen kavurmalardan kavurma-pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden öğrencilerinden 30 vakıf gönüllüsü ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli sonrasında Recepli Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Köy halkının büyük bir sevinç ve ikramlar ile karşıladığı ekip tarafından öğrencilere ayakkabı ve oyuncak hediyeleri verildi. Burada da yine öğrencilere kavurma-pilav ve ayran ikram edildi.

İkramlar sonrasında gönüllü üniversite öğrencileri okuldaki öğrencilerle çeşitli eğlenceli oyunlar oynandı.