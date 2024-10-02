İzmir’in köklü çınarı, 139 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en eski ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odasının (İZTO) üye sayısı 100 bine ulaştı. Odaya kayıt olan 100 bininci üye NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner, tebrik plaketini İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz’dan aldı.

İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen, plaket törenine, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri katıldı.

100 bininci üye NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner’i tebrik eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ticaret Odamızın 100 bin üye sayısına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Elbette konuyu sadece rakamsal olarak değerlendirmemek gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak en temel hedefimiz; tüm üyelerimize, kentimize ve ülkemize katkı sağlamak, kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte projeler üretip İzmirimizi ileriye taşımak. Üyemizin, kentimize değer katacak çalışmalara imza atmasını temenni ediyoruz. Kendisinin bir kadın girişimci olmasını ayrıca önemsiyor, kadınların iş hayatında var olmaları için yaptığımız çalışmalara da örnek olacağını düşünüyoruz” dedi.

NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner ise, doğru yerde doğru zamanda olduğunu ifade ederek, “Şirketimin kuruluşunu yapmak için hep Eylül ayını bekledim. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüm hazırlıklarımı Eylül ayına göre yaptım. İzmir Ticaret Odası’ndan aranıp 100 bininci üye olduğum söylendiğinde inanamadım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu motivasyonun iş hayatıma olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener olmak üzere tüm İzmir Ticaret Odası’na teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Barkmaner daha sonra şirketinin faaliyet gösterdiği, 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Olağan Meslek Komitesi Toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çetin Ural, Komite Başkanı Doğan Balta, Komite Başkan Yardımcısı Cengizhan Öcal ve Komite Üyesi Rüştü Nayir ile 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Üyelerinin katıldığı toplantıda, şirketinin faaliyet alanları hakkında bilgilendirmede bulundu.