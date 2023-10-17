İzmir’in, küresel ölçekte tanıtımının sağlanması, üyelerin uluslararası pazarlardaki bağlantılarının artırılması ve ortak iş birliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Ticaret Odası (İZTO), son 15 günde 7 farklı ülkeden temsilcileri ağırladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir’in küresel ölçekte tanıtımının sağlanması, üyelerin uluslararası pazarlardaki bağlantılarının artırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İZTO, son 15 günde 7 farklı ülkeden temsilcileri ağırladı. Hindistan’dan Belçika’ya, Makedonya’dan Guatemala’ya kadar uzanan görüşmelerde, önümüzdeki dönem için oluşturulacak iş fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir’in sahip olduğu potansiyelin dünya çapında doğru ve etkin tanıtımını öncelikli faaliyetleri arasında gördüklerini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir, tarihi bir liman kenti olarak; köklü ticari geçmişi, çok sektörlü esnek üretim alt yapısı, lojistik olanakları, elverişli iklim şartları ve doğal güzellikleriyle dünyada her alanda öne çıkacak zengin bir potansiyel taşıyor. Bu anlamda, odamızı ziyaret eden yabancı misyonlara kentimizin dünyada bilinirliğinin artması açısından özel önem veriyoruz. İzmir’in ticari ve ekonomik yapısı ile yatırım olanaklarına ilişkin güncel ve detaylı bilgileri Odamızı ziyaret eden heyetlerle paylaşarak mevcut işbirliği alanları konusunda yol gösterici olmayı görev biliyoruz.” dedi.

Sektörlerin ve firmaların dünyanın farklı pazarlarında tanınmasının yatırım ve ticaretin gelişmesinde önemli olduğunu ifade eden Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke tanıtım toplantıları ve ikili iş görüşmeleri gibi networking etkinlikleriyle üyelerimizi masa başından erişemeyecekleri ticari partnerlerle İzmir’de buluşturarak ihracatımızın gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Odamızı ziyaret eden yabancı heyetlere üyelerimiz ile gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri etkinliklerini artırmayı öneriyoruz. Bu kapsamda farklı ülkelerle işbirliklerimizi güçlendirmeye ve etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz.”

28 Eylül’de Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Hindistan ile iş birliklerin ve ülkeler arası iletişimin arttırılması için İZTO üyeleri ile ikili görüşmelerin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Başkonsolos Mijito Vinito, Türkiye’ye Hindistan’dan daha fazla yatırım yapılması amacıyla yatırımcı şirketlerin, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarlara davet edilmesinin iş birliklerini güçlendireceğini belirtti. Hindistan Ülke Tanıtım Toplantısının yapılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, 4 Ekim’de İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Ziyarette, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi. 4 Ekim’de yine Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi M. Stefano Missir di Lusignano, Brüksel Bölgesi Ticaret Ateşe Koordinatörü Müge Kaçar ve İhracat Bölümü Sorumlusu Carole Mone’nun İZTO’yu ziyareti çerçevesinde, B2B ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenlendi. Organizasyonda 45 adet ikili iş görüşmesi yapıldı. 5 Ekim’de İZTO ve EBSO iş birliğiyle Kuzey Makedonya Ülke Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Johan Manasijevski katıldı. İzmirli iş insanlarına Kuzey Makedonya’daki iş fırsatları anlatıldı.

Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios ve Ticaret Müşaviri Stephanie Garcia Hernandez de Elbay, 10 Ekim’de İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ile toplantı yaptı. Toplantıda, Ticaret Müşaviri Stephanie Garcia Hernandez de Elbay Guatemala ekonomik ve ticari hayatına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucunda önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için İZTO üyelerini kapsayan tanıtım ve networking etkinlikleri ve B2B’lerin yapılmasının faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç’in 11 Ekim’de İZTO’ya yaptığı ziyarette, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi. Ziyarette, potansiyel yatırım sektörlerinin değerlendirilmesi amacıyla Karadağ Ülke Tanıtım Toplantısı’nın İZTO’da yapılması kararlaştırıldı. Yine Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova ve Muavin Konsolosu Abdyrakhman Mamasaitov, 12 Ekim’de İZTO’yu ziyaret etti. Ziyarette, İZTO ve İzmir Ekonomi Üniversitesi hakkında bilgiler aktarıldı, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.