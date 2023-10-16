Hazır giyim sektörünün dev buluşması Fashion Prime-6. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 17-19 Ekim 2023 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek. Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirecek Fashion Prime Fuarı, sektöre güçlü bir ticaret kapısı açacak. Fuar, Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali kapsamında düzenlenecek “sürdürülebilir tekstil” temasıyla iklim değişikliği ile yaşanan su krizinde keçeye dikkat çekmek için hazırlanan “Meradan Podyuma Keçe Defilesi”ne ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, tekstil sektöründe Türkiye’nin başkenti İzmir’in gücüne güç katacak. Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye genelinde toplam 14,9 milyar dolar ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, fuara gösterdiği ilgi de büyük. Fashion Prime, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle birlikte sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenlerinin ve sektörel trendlerin profesyonel ziyaretçiye sunulacağı fuarda, tasarımcılar katılımcılarla bir araya gelme fırsatı da yakalayacak.

Katılımcı profilini; kumaş, konfeksiyon yan sanayi ve iplik üreticileri, uluslararası markaların temsilcileri ile vitrin malzemelerinden yazılım kuruluşlarına kadar diğer hizmet sağlayıcıların oluşturduğu fuarı, dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’nin farklı illerinden üreticiler, perakendeciler, toptancılar, tasarımcılar ve sektör temsilcilerin ziyaret etmesi bekleniyor. Fashion Prime Fuarı; solo ve karma kumaş defileleri, atölyeler ve etkinliklerle de sektörün ihtiyacını karşılayacak.

“Meradan Podyuma” keçe defilesi

Fashion Prime Fuarı, Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali kapsamında, “Sürdürülebilir Tekstil” temasıyla “İklim değişikliği ile yaşanan su krizinde keçe”ye dikkat çekmek için üretilen tasarımların sergileneceği “Meradan Podyuma Keçe Defilesi”ne ev sahipliği yapacak. Keçe ustası ve tasarımcı Ayfer Güleç’in tasarımlarının sergileneceği defilede, gelinliklerden ceketlere, şallardan aksesuarlara kadar farklı tarzlarda keçe ile üretilen tasarımlar yer alacak. İzTarım, İzmir Köy Koop Birliği ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından da desteklenen defile, fuarın açılış günü saat 12.30’da gerçekleştirilecek.

İklim değişikliği ve su krizi gibi çevresel sorunların, tekstil endüstrisinde büyük bir dönüşümü zorunlu kıldığı günümüzde, binlerce yıllık geçmişe sahip keçe, sürdürülebilirlik ve ekoloji odaklı bir perspektifle yavaş tekstil temasıyla ele alındığında fark oluşturabilecek bir potansiyel taşıyor. Doğal yün liflerin ıslatma, sıkıştırma ve kurutma işlemleriyle oluşturulan dayanıklı bir malzeme olan keçenin üretimi sırasında kimyasal maddelerin kullanılmasına gerek olmaması, aynı zamanda su tüketimini de kontrol edilebilir hale getiriyor. Sürdürülebilir keçe üretimi, iklim değişikliği ve su kriziyle mücadelede yenilikçi bir yaklaşım sunarken ve su kaynaklarının daha etkili bir şekilde kullanılmasını da teşvik ediyor.

“Sürdürülebilir Tekstil” teması ile iklim değişikliği ile yaşanan su krizinde keçeye dikkat çekmek için hazırlanan “Meradan Podyuma Keçe Defilesi”, yavaş tekstil akımına da vurgu yapacak. Defilede sergilenen ürünlerle su tasarrufuna ve sürdürülebilir kaynak kullanımına dikkat çekmek, yerel üreticilere destek verilerek yerel ekonominin canlandırılmasına da katkı sağlamak da amaçlanıyor. Bu yaklaşım, tekstil endüstrisinin daha çevre dostu bir şekilde şekillenmesine katkı sağlayarak geleceğe yönelik önemli bir adımı da temsil ediyor.

Fashion Prime Fuarı, Küratörlüğünü yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın yaptığı Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali kapsamında, “Geçiş Derinlikleri, Düğmeler” Sergisi ve çeşitli söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

Fashion Prime sektörü bir araya getirecek

Fashion Prime’da hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı bulacak. Fuarda yer alan katılımcılar, yeni ürünlerini ve koleksiyonlarını da sergilerken yurt içinden ve yurt dışından gelen alım grupları, katılımcılar ile bağlantılar gerçekleştirecek. Fuar, yeni iş birliği fırsatları ile sektöre ve ihracata katkı koyarken binlerce katılımcı ve ziyaretçinin neden olduğu sinerjiyle de kent ekonomisine katkı sağlayacak.

17-19 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından TC. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İşadamları Derneği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Örme Sanayicileri Derneği destekleri ile gerçekleşecek.