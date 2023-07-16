İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme konseptiyle kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun katılım payları nitelikli yatırımcılar tarafından ilgi görüyor.

İzmir Tarihi Kemeraltı’nın çehresi değişerek, çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme konseptiyle kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun katılım paylarına yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Kemeraltı ve çevresini geleceğe taşımak için kurulan fon ile nitelikli bireysel yatırımcılara önemli fırsat sunulması amaçlanıyor.

TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilen ve asgari işlem limiti 50 bin lira olan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun stratejisi, “Bölgesel dönüşüm stratejisi kapsamında, Tarihi Kemeraltı bölgesinde değer artışı kazancı, alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla gayrimenkul yatırımları yapmak” olarak açıklandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı ve çevresinde Fon’un desteğiyle çalışmalar tamamlandığında bölge tarihine yakışır bir görünüme kavuşacağını belirten TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, şunları söyledi: “Tarihi Kemeraltı, İzmir’in en eski ve en önemli ticaret merkezlerinden biri. Birçok farklı sektörden çeşitli ürünlerin satıldığı ve ticaretin tarihten bu yana hep canlı olduğu bir yer. Bölgedeki yapıları yenileyerek yenilikçi bir şekilde işlevlendirerek nitelikli bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Bu fonla birlikte yüzyıllardır doğu ile batıyı buluşturan Kemeraltı ve çevresinin hızlı bir şekilde eski günlerindeki canlılığına kavuşmasına yönelik bir fırsat oluşturmak için de çalışacağız. Yapılacak olan çalışmalarla Kemeraltı ve çevresi sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin örnek bölgelerinden birisi olacak.”

Kemeraltı ve çevresinde yenileme çalışmalarının tüm hızla devam ettiğini dile getiren İneler, “Kemeraltı ve çevresindeki kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörün ortaklığıyla 2012 yılında kurulan TARKEM bugün proje çalışmalarını İzmir Tarihi Kent Merkezinde belirlenmiş 19 alt bölgeden öncelikli olarak seçilmiş Havralar, Basmane, Kestelli olmak üzere 3 bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmir’in en önemli kültür, sanat, turizm, ticaret noktalarının kesişiminde yer alan 252 hektarlık bir alanı kalkındırmak üzere çalışmalarımızı sürdürürken kurulmuş olan bu fon ile çalışmalarımızda daha hızlı bir ivme kazanmış olacağız. UNESCO Dünya Mirası Yolunda olan Kemeraltı ve çevresini kendi özgün kentsel yenileme modelimiz ile canladırarak değerlerini gün yüzüne çıkararak ulusal ve uluslararası anlamda örnek teşkil edecek projelerle Kemeraltı ve Çevresini Türkiye’nin ve dünyanın en çok tanınan ve ziyaret edilen bölgelerinden biri olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel de, İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun bir ‘etki yatırımı’ olduğuna dikkat çekerek, “Etki yatırımı ile finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal, ekonomik veya çevresel etkiyi elde etmek hedeflenir” dedi.

Türkiye gayrimenkul fonları sektörünün etki yatırımına, nitelikli bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çamlıbel, “Fon’un temel motivasyonu yeniden işlevlendirme ile yaşanan değer artışının yanı sıra bölgenin sosyal, kültürel ve çevresel durumlarının gelişmesidir. İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu, yatırımcılara hem önemli bir kazanç vadediyor hem de İzmir Tarihi Kent Merkezi gibi kültürel bir mirasın hak ettiği değeri görmesi için katkı sağlamaya katkı yapma imkanı veriyor” diye konuştu.