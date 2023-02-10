İzmir kulüplerinden Karşıyaka, Göztepe ve Altay; merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için seferberliğe devam ediyor.

İzmir kulüplerinden Karşıyaka, Göztepe ve Altay; merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için seferberliğe devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi hasarlara yol açan depremin ardından İzmir kulüpleri, yardım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İzmir’in asırlık kulüplerinden Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda vatandaşlardan gelen yardımları kolilere koyarak deprem bölgesine hazır hale getirmeye çalışırken, Göztepe ise dün gece saatlerinde iki tır daha yola çıkardı ve sosyal medya hesaplarından temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir liste paylaşarak tekrar talep oluşturdu. Altay’da ise Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu Yardım Merkezi’ndeki çalışmalarda futbolcular da malzemelerin kolilere koyulmasına yardım etti.