İzmir’in Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

İzmir’in Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.

İzmir’in köklü kulüpleri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin ardından harekete geçti. Çeşitli ve farklı yardım kampanyaları başlatan kulüpler, depremzedelere destek olmak için kendi imkanları dahilinde seferberlik başlattı.

İzmir’in asırlık çınarlarından Göztepe, Karşıyaka, Altınordu ve Menemen FK, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç listesi belirlerken, bu yardımların tesislerde ve stadyumlarda toplanacağını duyurdu.

Altay ve Bucaspor FK ise vatandaşları Türk Kızılay vasıtasıyla depremzedeler için kan bağışında bulunulmasına davet etti.