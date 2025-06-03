Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge yönetiminde hazırlanan 35 sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları ve Analig müsabakalarında Aliağa’yı gururla temsil etti. Sporcular; 17’si bronz, 3’ü gümüş madalya olmak üzere 20 madalya birden kazandı.

Alperen Polat, Türkiye Taekwondo Şampiyonası’na gidiyor

Okul Sporları Küçükler Taekwondo İl Şampiyonası, 26-27-28 Mayıs tarihlerinde Gaziemir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katıldığı şampiyonada, Aliağa Belediyesi taekwondo kursunu temsilen 8 sporcu mücadele etti. Erkekler +57 kg kategorisinde yarışan Alperen Polat, başarılı performansıyla il ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Polat, bu başarısıyla, 24-29 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Taekwondo Şampiyonası öncesi deneyim kazandı.

Minik taekwondocular ilk müsabaka heyecanını yaşadı

2015 ve 2016 doğumlu sporcuların katılımıyla, teşvik niteliğinde ve şenlik havasında geçen organizasyonda Aliağa Belediyesi taekwondo kursundan 17 minik sporcu yer aldı. İlk kez müsabaka heyecanı yaşayan sporcular, etkinlik sonunda katılım madalyalarını alarak büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo Şampiyonası da 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Gaziemir Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 2011, 2012 ve 2013 doğumlu sporcuların katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Aliağa Gençlik Merkezi’nden 10 sporcu 440 sporcuyla kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada; 51 kg bayanlar kategorisinde Irmak Yılmaz ve 65 kg erkekler kategorisinde Emirhan Okmar, gösterdikleri üstün performansla ikinci olarak kürsüye çıkmayı başardı. Türkiye Şampiyonalarında madalya alan sporcuların kural gereği bu organizasyona katılamamış olması ve bazı sporcuların sakatlık sebebiyle yer alamamasına rağmen, Aliağa ekibi iki final müsabakasına çıkarak organizasyonu önemli bir başarıyla tamamladı.