İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, korsan taşımacılığa tepki gösterdi. Anık, “Biz taksiciler olarak belediye ruhsatımız yoksa bu mesleği yapamayız. Her önüne gelen yolcu taşıyor. Cezaların caydırıcı olması gerekir” dedi.

İstanbul’da bir kişinin cep telefonu uygulamasından çağırdığı motokurye, seyir halindeyken beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Kazada, motokurye çağıran genç kız yaşamını yitirmişti. Olayın üzerine İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, bu durumu ‘korsan taşımacılık’ olarak nitelendirdi ve uyarılarda bulundu.

"Korsan taşımacılıkta cezalar caydırıcı değil"

Türkiye’nin birinci gündem maddesinin korsan taşımacılık olduğunu ifade eden Anık, “İnternet üzerinden yapılan yazılım sayesinde her önüne gelen özel arabayla yolcu taşıyor. Biz taksiciler olarak belediye ruhsatımız yoksa bu mesleği yapamayız. Bunu yıllık olarak almak mecburiyetindeyim. Aksi takdirde trafik polisi beni durdurup ‘Belediye ruhsatını göster’ dediği zaman gösteremezsem benim aracım kapatılıyor. Bu tarz durumlarda, özellikle korsan taşımacılıkta caydırıcılık az. Karayolu Trafik Kanun Ek 2/3-a maddesinde mutlaka değişiklik yapılması gerekiyor. Buradaki cezalar düşük geliyor. Arabayı 10-15 gün kapatıyorlar ve 5 bin TL ceza yazıp gönderiyorlar. Korsan taşımacılık yapanlar vergi vermiyor ve böylelikle kazançlı çıkıyor. Bakanlığın bu konuda harekete geçmesi lazım. Biz gerekli müracaatlarımızı yapıyoruz. Uzun süreli kapatmaların ve para cezalarının arttırılması gerekir. Türkiye’nin bu sarmaldan acilen kurtulması gerekir. Meslektaşlarımızın hangi taşıma grubu olursa olsun bu işi usulüyle yapan, devlete vergisini ödeyen, her türlü evrakını alıp cebine koyanların dışında korsan taşımacılık yapanlarla ilgili mutlaka ceza-i müeyyidelerin ağırlaştırılması lazım” açıklamasında bulundu.

“Biz ruhsatımızı alıyorsak, onlar da ruhsatlarını alsın”

Diğer kurumların da yasal mevzuata uyması gerektiğini söyleyen Anık, “Özel bir firma, ‘ben hatır taşımacılığı yapıyorum, yolcuyla araç sahibini buluşturuyorum’ diyor. Hiçbir belgeniz yok. Ben kanunlara saygı gösteriyorsam, Belediye ruhsatımı alıyorsam, diğer kanunlara uygun her şeyimi tamamlıyorsam ve yasal mevzuata uyuyorsam, bunların da uyması lazım. Hatır taşımacılığı diye bir şey olmaz. Mümkün değil, bu iş böyle yürümez. Devletin bu işin üzerine gitmesi gerekir” dedi.