İzmir Şehir Hastanesinde, nadir görülen vajen kanseri tanısı alan 68 yaşındaki bir hastaya ilk kez brakiterapi tedavisi uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, tedavi sürecinde hastaya önce kemoterapi ile eş zamanlı beş haftalık dış ışın tedavisi yapıldı. Tümörde yüzde 80 oranında küçülme sağlanmasının ardından, brakiterapi yöntemiyle doğrudan tümör bölgesine yüksek doz radyasyon verildi. İşlem, spinal anestezi altında, hastaya özel olarak geliştirilen bir aplikatör kullanılarak Dr. Volkan Semiz, Doç. Dr. Zeliha Güzelöz Çapar, Doç. Dr. Mihriban Erdoğan ve Anestezi Uzmanı Dr. Aylin Ateşalp tarafından gerçekleştirildi.

"Brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir iç radyoterapi yöntemi"

Brakiterapinin önemine değinen Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Volkan Semiz, "Brakiterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir iç radyoterapi yöntemidir. Dış ışın tedavisinden farklı olarak, radyasyon kaynağı doğrudan tümör bölgesine yerleştirilir. Bu sayede, sağlıklı dokulara zarar vermeden tümöre yüksek doz radyasyon vererek tedavi başarısını artırır. Vajen kanseri gibi jinekolojik kanserlerde oldukça etkili bir yöntemdir" diyerek brakiterapinin tedavi sürecindeki kritik rolüne dikkat çekti.

İzmir Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan bu uygulama ile tedavi başarısı artırılarak hastanın tamamen iyileşmesi hedefleniyor.